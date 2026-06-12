BH Telecom ponovo objavio oglas za prijem šest šalterskih radnika u Direkciji Tuzla, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do tri mjeseca.

Kako je navedeno u javnom oglasu, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo poništilo je raniji javni oglas za prijem radnika u Direkciji Tuzla, objavljen 25. juna 2025. godine, te ponovo objavilo oglas za radno mjesto šalterski radnik.

Traži se šest izvršilaca sa srednjom stručnom spremom, za rad u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima, odnosno front office, u Sektoru za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Tuzla. Mjesto rada je Tuzlanski kanton.

Radni zadaci obuhvataju prodaju roba i usluga korisnicima na prodajnim mjestima Direkcije i Telecom centra, promovisanje prodajno-promotivnih akcija, pružanje podrške korisnicima, gotovinsku naplatu, prijem i obradu zahtjeva i reklamacija, kao i druge poslove u vezi s uslugama BH Telecoma.

Kandidati moraju biti državljani Bosne i Hercegovine i imati opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Od posebnih uslova traži se završena srednja škola, gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća srednja škola, te radno iskustvo do šest mjeseci ili najmanje šest mjeseci iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti diplomu o završenom školovanju i uvjerenje o državljanstvu, koje ne smije biti starije od šest mjeseci. Poželjno je dostaviti i biografiju.

Rok za podnošenje prijava je 22. juni 2026. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu Direkcije Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29, 75 000 Tuzla, uz naznaku da je riječ o prijavi na javni oglas za navedeno radno mjesto.

Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene, uredne i potpune bit će održan usmeni ispit, dok Komisija za izbor kandidata može predvidjeti i pismeni ili praktični ispit.