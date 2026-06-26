Mobilni internet brži uprkos rastu broja korisnika: BH Telecom povećao kapacitet mreže

Korisnici BH Telecoma koriste mobilni internet više nego ikada ranije, ali je, uprkos kontinuiranom rastu saobraćaja i broja korisnika, tokom 2025. godine dodatno unaprijeđen kvalitet usluge.

Zahvaljujući intenzivnim ulaganjima u infrastrukturu, ukupni raspoloživi kapacitet radio-pristupne mobilne mreže povećan je za više od 50 posto u odnosu na 2024. godinu.

Mobilni internet i veći kapacitet mreže

Tokom prošle godine, BH Telecom je proširio kapacitete na ukupno 436 postojećih baznih stanica širom Bosne i Hercegovine, dok je istovremeno izgradio 138 novih lokacija. Time su značajno unaprijeđeni pokrivenost i kapacitet mreže, posebno u područjima u kojima je zabilježen najveći rast korištenja mobilnog interneta.

Rezultati provedenog investicijskog ciklusa direktno su vidljivi i kroz korisničko iskustvo. Iako količina prenesenih podataka i broj korisnika kontinuirano rastu, prosječna izmjerena brzina mobilnog interneta povećana je za 38 posto u odnosu na 2024. godinu i sada iznosi 13,1 Mb/s, prema mjerenjima na platformama BH Telecoma.

„Rezultati ostvareni tokom 2025. godine potvrđuju da strateška ulaganja u mrežnu infrastrukturu imaju direktan i mjerljiv efekat na kvalitet usluge koju pružamo korisnicima. Povećanje kapaciteta, izgradnja novih baznih stanica i modernizacija ključnih mrežnih sistema dio su našeg dugoročnog opredjeljenja da BH Telecom ostane nosilac digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine“, izjavio je Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma.

Ulaganja u proteklom periodu nisu bila usmjerena samo na bazne stanice. Modernizirano je i jezgro mobilne mreže, odnosno centralni dio sistema kroz koji se odvija internet saobraćaj korisnika. Nakon niza provedenih nadogradnji, ukupni kapacitet 4G Core sistema povećan je na 80 Gb/s, čime su stvoreni preduslovi za dalji rast saobraćaja bez ugrožavanja kvaliteta usluge.

Značajno su prošireni i kapaciteti međunarodnih internet-linkova te su uspostavljene direktne peering konekcije s vodećim globalnim cloud i content-delivery platformama Amazon i Akamai. Cilj ovih aktivnosti je osigurati stabilne uslove za dalji rast internet-saobraćaja, skratiti put podataka do korisnika i dodatno unaprijediti korisničko iskustvo.

„Potrebe korisnika za mobilnim internetom rastu iz godine u godinu, posebno kada je riječ o videosadržajima i digitalnim servisima. Zbog toga smo ulaganja tokom 2025. usmjerili na povećanje kapaciteta i modernizaciju svih ključnih segmenata mreže, kako bismo zadržali stabilnost i kvalitet usluge i u periodima najvećeg opterećenja“, kazao je Muamer Durić, direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecoma.

Značaj ovakvih ulaganja posebno dolazi do izražaja tokom velikih javnih događaja, kada se na ograničenom prostoru istovremeno nalazi veliki broj korisnika.

BH Telecom je tokom proteklog perioda osiguravao dodatne mobilne i WiFi kapacitete za potrebe Sarajevo Film Festivala, obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, utakmica na stadionima Grbavica i Bilino polje, događaja u dvoranama Mirza Delibašić i Zetra, kao i za potrebe Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Za ovakve i slične događaje kompanija je razvila i vlastito mobilno rješenje s pokretnom baznom stanicom, koje omogućava brzo povećanje mrežnih kapaciteta na lokacijama na kojima se očekuje veliki broj korisnika.

„Naš posao je da korisnici ne primijete složenost sistema koji stoji iza usluge koju svakodnevno koriste. Kada hiljade ljudi na istoj lokaciji istovremeno šalju fotografije, gledaju videosadržaje ili koriste druge digitalne servise, mreža mora odgovoriti stabilno i bez zastoja. Upravo zbog toga kontinuirano povećavamo kapacitete i pripremamo mrežu za nove tehnologije“, zaključio je Durić.

Paralelno s unapređenjem postojeće infrastrukture, BH Telecom provodi testiranja 5G tehnologije u Sarajevu, u saradnji s vodećim evropskim proizvođačima telekomunikacione opreme. Cilj testiranja je procijeniti performanse različitih tehnoloških rješenja i pravovremeno pripremiti mrežu za narednu generaciju mobilnih komunikacija.