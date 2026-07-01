Skupština BH Telecoma: Rekordni rezultati poslovanja za 2025. godinu

Skupština BH Telecoma usvojila je Izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, kao i Izvještaj nezavisnog revizora, potvrdivši još jednu uspješnu godinu u kojoj je kompanija povećala prihode, ostvarila veću dobit i nastavila snažan investicijski ciklus.

BH Telecom je 2025. godinu završio s prihodom od 566,1 milion KM, što je 10,4 miliona KM više nego godinu ranije. Neto dobit iznosila je gotovo 70 miliona KM, a bruto dobit 76,3 miliona KM, dok je EBITDA dostigla 168,8 miliona KM, uz maržu od 30,4 %. Snažan finansijski rezultat omogućio je i isplatu dividende dioničarima u iznosu od 39 miliona KM u prethodnoj godini, čime je potvrđena posvećenost kompanije stvaranju vrijednosti za vlasnike uz istovremeno održavanje visokog nivoa ulaganja.

Skupština BH Telecoma usvojilla i revizorski izvještaj

Revizorska kuća KPMG dala je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje BH Telecoma za 2025. godinu, nakon što je izvršila provjeru svih ključnih finansijskih procesa, uključujući i sistem obračuna prihoda kao jedan od najsloženijih u telekom industriji.

„Pozitivno mišljenje međunarodnog revizora za nas ima posebnu težinu jer potvrđuje da BH Telecom posluje odgovorno i transparentno. Povjerenje korisnika, partnera i dioničara ne stiče se izjavama, nego dosljednim radom i rezultatima koji mogu izdržati nezavisnu provjeru“, zaključio je Kovačević.

Komentarišući ostvarene rezultate, generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević istakao je da kompanija nije fokusirana samo na poslovne rezultate, nego i na ulaganja koja korisnicima donose kvalitetnije usluge i dugoročan razvoj.

„Ovi izuzetni poslovni rezultati potvrđuju snagu naše strategije, investicionu usmjerenost i sposobnost da dosljedno ostvarujemo postavljene ciljeve. BH Telecom ne želi biti pasivni učesnik tržišnih promjena, već njihov pokretač. Kroz kontinuirana ulaganja gradimo kompaniju koja svojim korisnicima iz godine u godinu pruža viši nivo kvaliteta, pouzdanosti i inovativnosti“, poručio je Kovačević.

Rast prihoda pratila su i velika ulaganja u infrastrukturu, pa su korisnici tokom godine dobili bržu mrežu, širu pokrivenost i kvalitetnije digitalne usluge. Mobilna mreža dodatno je ojačana — instalirano je 138 novih baznih stanica, LTE kapaciteti prošireni su na više od 436 lokacija.

Prosječna brzina interneta na LTE mreži povećana je za 38% posto uz porast ukupnog saobraćaja interneta za 30%. Pouzdanija i brža mobilna mreža pratila je i rast korisničke baze, pa je zabilježen i porast broja postpaid korisnika za 10%, što potvrđuje povjerenje korisnika u kvalitet i stabilnost usluga BH Telecoma. Istovremeno je broj korisnika optike povećan za 15,5%, izgrađeno je dodatnih 11.500 optičkih vlakana, a korisnicima su omogućene brzine interneta do 1 Gbps.

Bolja međuanarodna povezanost

BH Telecom dodatno je unaprijedio i međunarodnu povezanost širenjem transportne mreže prema Beču i Frankfurtu, uspostavljanjem nove veze s jednim od vodećih svjetskih operatora te povećanjem internet kapaciteta prema globalnim sadržajnim mrežama. Korisnicima je istovremeno omogućen 4G roaming na još 41 međunarodnoj mreži.

Paralelno s ulaganjima u mrežu, BH Telecom je snažno razvijao digitalne servise i modernizovao prodajnu mrežu.Među novim rješenjima posebno se ističe vlastiti chatbot, razvijen u režiji mladog internog tima, koji korisnicima omogućava brže i jednostavnije rješavanje upita te dodatno podiže kvalitet podrške. Razvoj ovakvih servisa potvrda je opredjeljenja kompanije da znanje i inovacije gradi vlastitim kadrovima, prepoznavajući i osnažujući mlade stručnjake unutar kompanije.

Kompanija je nastavila ulagati i u održivi razvoj kroz nove fotonaponske elektrane i širenje solarnih, čime su dodatno unaprijeđeni efikasnost i zaštita okoliša. Istovremeno je kroz projekte društvene odgovornosti vrijedne 3,1 milion KM pružena podrška sportu, obrazovanju, kulturi, nauci i humanitarnim inicijativama širom Bosne i Hercegovine.

Posebnu pažnju kompanija je posvetila i svojim zaposlenicima, nastavljajući ulaganja u njihov razvoj te unapređujući uslove rada. Stvaranjem poticajnog i savremenog radnog okruženja BH Telecom jača svoju poziciju poželjnog poslodavca i osigurava da znanje i stručnost ostaju ključni pokretač daljeg razvoja kompanije. Broj radnika na 31.12.2025. godine iznosio je 2.916 što je smanjenje u odnosu na 31.12.2024. godine za 1,3%, dok je istovremeno povećana produktivnost mjerena operativnim prihodom po zaposlenom za 2,5% u odnosu na 2024. godinu.

Ostvareni rezultati i jasan razvojni smjer u velikoj mjeri su odraz odgovornog i strateški usmjerenog vođenja kompanije. Uprava i Nadzorni odbor BH Telecoma dosljedno su, kroz definiranje misije, vizije i strategije, usmjeravali kompaniju ka cilju da bude lider digitalne transformacije i pouzdan partner u digitalnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Upravo je takvo vođenje — orijentirano na dugoročnu vrijednost, korisnika i održiv rast — omogućilo da BH Telecom istovremeno ostvaruje snažne finansijske rezultate, ulaže u infrastrukturu i ljude te ispunjava svoju širu društvenu ulogu.

„Kada ostvarite najbolje rezultate u više od jedne decenije, to je obaveza da ulažete još više, radite još bolje i postavljate više standarde. Pred nama je novo razvojno poglavlje u kojem ćemo nastaviti ulagati u mrežu, tehnologiju i ljude i biti spremni prepoznati i iskoristiti svaku stratešku priliku koja doprinosi rastu i jačanju BH Telecoma“, zaključio je Kovačević.