BH Telecom upozorava korisnike na lažne pozive i poruke

BH Telecom upozorio je korisnike na povećan broj pokušaja zloupotrebe putem lažnih poziva i poruka, u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao radnici podrške BH Telecoma, banke ili druge institucije.

Iz ove kompanije pozivaju korisnike da budu posebno oprezni i da svoje pristupne podatke, korisničku šifru, password, SMS kodove ili druge povjerljive informacije nikada ne dijele s osobama koje ih kontaktiraju putem telefona, poruka ili aplikacija za komunikaciju.

BH Telecom naglašava da od korisnika nikada neće tražiti da putem poziva ili poruke, posebno putem aplikacija trećih strana kao što su Viber, WhatsApp i slične aplikacije, dostave korisničku šifru, password, SMS kod ili druge povjerljive podatke za pristup korisničkim servisima.

Korisnicima se savjetuje i da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka, jer na taj način mogu biti izloženi pokušajima krađe podataka ili drugim oblicima zloupotrebe.

Ukoliko prime sumnjiv poziv ili poruku, korisnici ne bi trebali odgovarati niti dijeliti bilo kakve podatke. Dodatne informacije mogu dobiti, a sumnjivu aktivnost prijaviti pozivom na besplatni broj 1444.

Iz BH Telecoma poručuju da je sigurnost korisnika važna, te ih pozivaju da budu oprezni i zaštite svoje podatke.