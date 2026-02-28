Privremena obustava saobraćaja u dijelu grada zbog radova

BH Telecom d.d. Sarajevo obavijestio je građane da će danas, 28. februara 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 sati doći do potpune obustave saobraćaja u naselju Kužići.

Saobraćaj će biti obustavljen u dijelu ulice Pavla Goranina, kod broja 95, zbog radova na otklanjanju kvara na instalacijama.

Iz BH Telecoma mole građane i sve učesnike u saobraćaju da do završetka radova koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Stanovnici ovog naselja zamoljeni su za strpljenje i saradnju tokom trajanja obustave saobraćaja.