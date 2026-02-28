Privremena obustava saobraćaja u dijelu grada zbog radova

RTV SLON

BH Telecom d.d. Sarajevo obavijestio je građane da će danas, 28. februara 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 sati doći do potpune obustave saobraćaja u naselju Kužići.

Saobraćaj će biti obustavljen u dijelu ulice Pavla Goranina, kod broja 95, zbog radova na otklanjanju kvara na instalacijama.

Iz BH Telecoma mole građane i sve učesnike u saobraćaju da do završetka radova koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Stanovnici ovog naselja zamoljeni su za strpljenje i saradnju tokom trajanja obustave saobraćaja.

pročitajte i ovo

BiH

Moja TV usluga bez Pink kanala od aprila: Ko ima pravo...

Istaknuto

Pojačan saobraćaj pred vikend: Radovi na više dionica i moguća duža...

Istaknuto

Teška saobraćajna nesreća u Tuzli: Četiri osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Istaknuto

Pojačan saobraćaj i radovi na više dionica, smanjena vidljivost kod Čapljine...

BiH

3G mreža odlazi u zaborav i u BiH

Istaknuto

BH Telecom: Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV se vraćaju...

Istaknuto

Danas obustava saobraćaja u Franjevačkoj ulici u Tuzli

BiH

The British Scholarship Trust objavio poziv za stipendije u Velikoj Britaniji

Istaknuto

Izrael napao Iran, u Teheranu odjekuju eksplozije

Istaknuto

Stanje na putevima: Moguća duža zadržavanja na granicama zbog EES sistema

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]