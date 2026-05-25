Povoljni uvjeti za vožnju danas, na putu Tuzla-Bijeljina zabrana za vozila preko 3,5 tone

Uvjeti za vožnju jutros su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, uz dobru vidljivost.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na redovnom održavanju danas od 08 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.