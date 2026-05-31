Gužve na izlazu iz BiH: Duge kolone na nekoliko graničnih prelaza

Zbog održavanja sportske manifestacije danas, 31. maja, od 8 do 13 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje na snazi obustava.

Zbog sanacionih radova na kolovozu zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, gdje su vozila preusmjerena u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš u Hrvatskoj i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.