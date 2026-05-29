Povoljni uvjeti za vožnju jutros, bez dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Uvjeti za vožnju jutros su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, uz dobru vidljivost.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog održavanja sportske manifestacije, od 8 do 19:30 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce, na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.