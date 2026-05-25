U Tuzli danas obustava saobraćaja u više ulica

Privremena obustava saobraćaja u Tuzli bit će na snazi danas povodom obilježavanja 25. maja, dana sjećanja na žrtve tragedije na Kapiji i sve civilne žrtve rata.

Kako je saopćeno iz Grada Tuzle, saobraćaj će od 07:00 do 12:00 sati biti privremeno obustavljen u ulici Šetalište Slana Banja.

Istog dana, u periodu od 07:00 do 16:00 sati, obustava saobraćaja bit će na snazi i u ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige.

Iz Grada Tuzle mole građane da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Također, vozačima dostavnih vozila upućen je apel da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj obustavi saobraćaja.