Pojačan saobraćaj u BiH, radovi i obustave na više dionica

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intezitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A-1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača vozila saobraćaju usporeno.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 08:30 do 15:30 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.