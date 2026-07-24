Tuzla u subotu mijenja režim saobraćaja, evo koje ulice se zatvaraju

Privremena izmjena režima saobraćaja u Tuzli bit će na snazi u subotu, 25. jula 2026. godine, zbog održavanja utrke Tuzlanska noćna petica, na kojoj se očekuje oko 1.000 trkača.

Utrka počinje u 21 sat, a saobraćaj će biti privremeno obustavljan na dijelu sjeverne gradske saobraćajnice i u ulicama kojima prolazi trasa. Zatvaranje i ponovno otvaranje ulica odvijat će se sukcesivno, u skladu s kretanjem učesnika.

Trkači će krenuti od Panonskih jezera, nakon čega će se kretati ulicom Džindić mahala, pored Muzičke škole do Ulice Kulina bana. Trasa se nastavlja ulicama 2. tuzlanske brigade i Maršala Tita do okretišta kod Male pijace, a zatim se istim putem vraća prema Panonskim jezerima, gdje će biti cilj.

Ulica Džindić mahala bit će zatvorena od 20.45 do 22