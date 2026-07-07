BIHAMK najavio zabrane i izmjene u saobraćaju od 8. do 11. jula

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, u narednim danima na području Federacije Bosne i Hercegovine bit će na snazi posebne mjere u saobraćaju, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije BiH. Osim toga, 8. jula zabrana će važiti od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde – Karakaj, dok će 9. jula biti na snazi od 12 do 20 sati na dionici Konjević Polje – Milići.

Na dan obilježavanja godišnjice, 11. jula, bit će zabranjeno kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti veće od 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz pravca Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

Istovremeno, 8. jula iz Bihaća kreće Memorijalni maraton „Bihać – Srebrenica 2026“. Polazak oko 340 biciklista planiran je u 8 sati, dok će maratonci na put krenuti u 10 sati. Dan kasnije, 9. jula, memorijalnoj koloni pridružit će se i motociklisti.

Prvog dana učesnici će voziti dionicom Bihać – Bosanski Petrovac – Ključ – Mrkonjić Grad – Jajce, gdje je planirano noćenje. Drugog dana ruta vodi od Jajca preko Donjeg Vakufa, Travnika i Viteza do Sarajeva, dok je završna etapa, 10. jula, planirana na relaciji Sarajevo – Olovo – Kladanj – Vlasenica – Milići – Bratunac – Potočari.

Iz BIHAMK-a apeliraju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom prolaska učesnika Memorijalnog maratona, prilagode brzinu kretanja i pokažu razumijevanje kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.