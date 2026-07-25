Velike gužve na granicama BiH, duge kolone na ulazu i izlazu iz zemlje

Gužve na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini pojačane su zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora, a duge kolone vozila formirane su na ulazu i izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Izačić duge kolone zabilježene su u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačana je frekvencija vozila na prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani.

Duge kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formirane su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok.

Na graničnom prelazu Bijača nema većih zadržavanja na izlaznoj rampi iz Bosne i Hercegovine, ali se kolona vozila pro