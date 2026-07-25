Gužve na granicama BiH, duge kolone na izlazu iz zemlje

Gužve na granicama BiH zabilježene su jutros na nekoliko prelaza, dok se na većini puteva saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi.

Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Duge kolone trenutno su formirane na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje, na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema većih zadržavanja na izlaznim rampama iz BiH, ali je duga kolona vozila formirana u prostoru između dva granična prelaza, prema ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila zasad ne čekaju duže od 30 m