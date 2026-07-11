Pojačan saobraćaj prema Potočarima, na snazi zabrane za teretna vozila i prevoz eksploziva

Pojačan saobraćaj prema Potočarima očekuje se danas povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, posebno na putnim pravcima prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Iz BIHAMK-a su saopćili da su dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru, kao i tehničke ekipe na cestama, raspoređene na više lokacija kako bi se smanjile gužve, zastoji i mogućnost vanrednih situacija.

Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen je prevoz eksplozivnih materija. Na snazi je i zabrana kretanja teretnih vozila nosivosti veće od 3,5 tone na svim pravcima koji iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A1 Lašva–Kakanj, zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica duga šest kilometara, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica vozila su zbog radova preusmjerena u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Povremene obustave saobraćaja moguće su na magistralnom putu Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 između graničnog prelaza Izačić i Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, uz naizmjenično propuštanje.

Radovi na zamjeni dilatacije u toku su i na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica. Na dionici dugoj oko 20 metara saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Pojačan promet vozila zabilježen je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika prema novom evropskom sistemu ulaska i izlaska EES moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.