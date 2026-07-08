Od danas obustava saobraćaja u dijelu Tuzle

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavijestila je građane da će danas, u srijedu 8. jula, kao i u četvrtak 9. jula 2026. godine, u periodu od 8.00 do 15.00 sati, doći do potpune obustave saobraćaja u ulici prof. dr. Ibre Pašića u Tuzli.

Obustava će biti na snazi na dionici od mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije, zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete.

Građanima se preporučuje da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.