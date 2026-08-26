Javni uvid za izmjenu trase autoceste Tuzla–Maoča

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš koji se odnosi na izmjenu dijela trase autoceste na dionici Tuzla–Maoča, odnosno LOT 5 Čanići–Šićki Brod.

Riječ je o dijelu buduće autoceste Orašje–Tuzla, za koji je ranije već provođen postupak prethodne procjene utjecaja na okoliš. LOT 5 obuhvata završni dio dionice Tuzla–Maoča prema području Šićkog Broda.

Objavljivanjem zahtjeva javnosti je omogućeno da se upozna s planiranim izmjenama trase i dokumentacijom koja se odnosi na njihov mogući utjecaj na okoliš.

U okviru postupka prethodne procjene zainteresovana javnost ima mogućnost dostaviti primjedbe, prijedloge i mišljenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nakon čega će nadležni organ odlučivati o daljim koracima u postupku procjene utjecaja projekta na okoliš.