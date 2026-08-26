Bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka uskoro bi se trebao priključiti reprezentaciji Bosne i Hercegovine na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.

Jedan od najboljih bh. atletičara na veliko takmičenje stiže nakon uspješnog početka sezone. Tuka je proteklog vikenda nastupio na mitingu u italijanskom Clesu, gdje je slavio u utrci na 400 metara s vremenom 48,66 sekundi.

Bio je to njegov prvi zvanični nastup u 2026. godini, a pobjeda predstavlja dobru najavu pred izazove koji ga očekuju na Mediteranskim igrama.

Tuka, koji je najveće uspjehe u karijeri ostvario na 800 metara, pred nastup u Tarantu ne želi davati velika obećanja, ali poručuje da će na stazi ostaviti sve što ima.

„Dat ću svoj maksimum“, jasna je poruka bh. atletičara pred novo veliko međunarodno takmičenje.

Bosna i Hercegovina u atletici ima nekoliko iskusnih aduta. Pored Tuke, boje naše zemlje u Tarantu brane Mesud Pezer, Abedin Mujezinović i Maša Garić.

Posebna očekivanja tradicionalno su vezana i za Pezera, jednog od najboljih bacača kugle koje je Bosna i Hercegovina imala posljednjih godina. Zenički atletičar već ima iskustvo osvajanja odličja na Mediteranskim igrama, nakon što je 2018. godine u Tarragoni stigao do bronze.

Bh. atletičari tako i u Tarantu imaju priliku nastaviti uspješnu tradiciju na Mediteranskim igrama, a Tuka će svojim iskustvom s najvećih svjetskih takmičenja svakako biti jedan od najvažnijih članova reprezentacije.

Mediteranske igre Taranto 2026 održavaju se od 21. augusta do 3. septembra.