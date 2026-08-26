Uređuje se trotoar kod Mosta s kipovima u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić

Trenutno je u toku uređenje kod Mosta s kipovima u Tuzli s ciljem poboljšanja sigurnosti pješaka i biciklista koji svakodnevno koriste ovu dionicu u Mjesnoj zajednici Centar.

Lokaciju na kojoj se izvode radovi obišli su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Do oštećenja trotoara došlo je zbog korijenja velikog drveća koje se ranije nalazilo uz pješačku stazu, zbog čega je bilo potrebno sanirati prostor i ponovo omogućiti sigurno kretanje građana.

U okviru radova na trotoaru kod Mosta s kipovima izgrađeni su i potporni zidovi prema rijeci Jali, što bi trebalo dodatno povećati sigurnost prolaznika, ali i biciklista koji sve češće koriste ovaj pravac.

U prvoj fazi projekta planirano je i postavljanje nove LED rasvjete. Nakon toga predviđeno je proširenje rasvjete od Mosta s kipovima prema Narodnom pozorištu Tuzla, čime bi cijela pješačka zona na ovom potezu trebala biti osvijetljena.

Iz Gradske uprave Tuzle navode da bi uređenje trotoara kod Mosta s kipovima trebalo doprinijeti sigurnijem kretanju, boljoj mobilnosti građana i kvalitetnijem korištenju pješačkih i biciklističkih površina u ovom dijelu grada.

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