Gradsko vijeće Tuzla upućuje krivičnu prijavu zbog zagađenja iz Termoelektrane

Gradsko vijeće Tuzla zatražilo je hitno postupanje nadležnih institucija zbog povećanih emisija iz Termoelektrane Tuzla, a među usvojenim zaključcima je i upućivanje krivične prijave protiv rukovodećih osoba Termoelektrane zbog moguće odgovornosti za zagađenje zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva.

Zaključci su doneseni nakon višesatne rasprave na tematskoj sjednici hitnog karaktera posvećenoj stanju kvaliteta zraka u Tuzli.

Od Elektroprivrede BiH i Termoelektrane Tuzla zatraženo je da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na Bloku 4, saniraju probleme u sistemu transporta šljake i pepela te osiguraju punu funkcionalnost elektrofiltera.

Vijeće je istaklo da ne traži zatvaranje Termoelektrane, već njen rad u skladu sa zakonom i propisanim okolišnim standardima.

Elektroprivreda BiH trebala bi u roku od 30 dana dostaviti višegodišnji plan ulaganja u Termoelektranu Tuzla, sa preciznim rokovima, iznosima i izvorima finansiranja.

Istovremeno se traže veća izdvajanja za održavanje, modernizaciju i ekološku sanaciju postrojenja, kao i ubrzavanje projekta odsumporavanja na blokovima 4, 5 i 6.

Poseban dio zaključaka odnosi se na kontrolu stvarnih emisija. Gradsko vijeće traži dostavljanje podataka kontinuiranog mjerenja prašine sa Bloka 4 za period prije, tokom i nakon posljednjeg incidenta, kao i precizno utvrđivanje da li su prekoračene dozvoljene granične vrijednosti.

Od Federalnog ministarstva okoliša i Federalne uprave za inspekcijske poslove očekuje se i službeno tumačenje propisa koji se trenutno primjenjuju na ovaj blok.

Federalna inspekcija pozvana je da izvrši detaljan nadzor rada Termoelektrane i utvrdi koliko su trajale povećane emisije, koliko dugo su elektrofilteri radili smanjenom efikasnošću i da li je u tom periodu rad postrojenja bio u skladu sa okolišnom dozvolom.

Traži se i čuvanje originalnih podataka mjerenja, evidencija kvarova i radnih dnevnika, kao i nezavisna analiza prašine i taloga u Bukinju i drugim naseljima uz Termoelektranu.

Vijećnici su zatražili i provjeru navoda građana o mogućem spaljivanju materijala koji nisu obuhvaćeni okolišnom dozvolom. U zaključcima je naglašeno da se time ne tvrdi da je takvog spaljivanja bilo, već da inspekcija treba provjeriti te sumnje uvidom u evidencije, stanje na terenu i druge dostupne dokaze.

Zahtjev za hitno postupanje upućen je i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, Federalnom tužilaštvu FBiH i POSKOK-u. Od njih se traži da ispitaju okolnosti kontinuiranog zagađenja, uključujući pitanje da li su odgovorne osobe znale ili morale znati za probleme, da li su poduzele potrebne mjere i postoji li osnov za utvrđivanje krivične odgovornosti.

Posebna pažnja posvećena je stanovništvu Bukinja. Gradsko vijeće traži procjenu stanja školskog objekta u neposrednoj blizini Termoelektrane i mjere kojima bi se smanjio prodor i taloženje prašine. Predloženo je i da učenici škole te štićenici Centra za autizam „Meho Sadiković“ tokom nastave dobijaju pola litra mlijeka dnevno i besplatan obrok.

Ukoliko bi se tokom nastave ponovile povećane emisije i nadležni procijene da postoji rizik po zdravlje djece, traži se mogućnost njihovog privremenog izmještanja ili evakuacije na sigurnu lokaciju. Prije početka narednog perioda nastave trebao bi biti pripremljen i poseban plan zaštite učenika i zaposlenih, kojim bi bili utvrđeni kriteriji za ograničavanje boravka na otvorenom, prekid nastave i pravovremeno obavještavanje roditelja.

Gradsko vijeće poručilo je da neće smatrati usvojene zaključke provedenim samo na osnovu formalnih odgovora institucija. Od nadležnih se očekuju konkretni podaci o preduzetim mjerama, njihovim rezultatima i eventualno utvrđenoj odgovornosti za propuste koji su mogli doprinijeti zagađenju i ugrožavanju zdravlja građana.