Danas 36. godišnjica najveće rudarske nesreće u BiH

Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini. U jami Dobrnja jug Rudnika uglja Kreka u Mramoru, 26. augusta 1990. godine, nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara.

Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih rudara bila je svega 27 godina. Bila je to najmlađa četa rudara u tadašnjem rudniku, zbog čega je tragedija ostavila dubok trag u Tuzli, Mramoru i okolnim mjestima.

Jedini rudar koji je preživio nesreću bio je Smajl Imamović. Više od tri decenije kasnije sjećanja na kobni dan ne blijede ni kod njega, ni kod porodica poginulih rudara, koje svakog 26. augusta odaju počast svojim najmilijima.

Među njima je i Damir Brašnjić, koji je imao šest godina kada je u jami Dobrnja jug poginuo njegov otac Sadil. Godišnjica tragedije za porodice stradalih ponovo otvara sjećanja na dan koji im je trajno promijenio život.

Prema rezultatima istrage Tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine do koje je došlo nakon nepravilnog miniranja čelične podgrade.

Jama Dobrnja jug nakon nesreće je zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza u jamu svake godine polaže se cvijeće i odaje počast poginulim komoratima.

Godišnjica rudarske nesreće u jami Dobrnja jug istovremeno je i podsjetnik na pitanje sigurnosti rudara koji svakodnevno rade stotinama metara pod zemljom. Predstavnici rudara i sindikata godinama upozoravaju da sigurnosni standardi i uslovi rada u rudnicima moraju ostati među prioritetima nadležnih institucija.