U Mramoru počela druga faza sanacije potoka: Grad Tuzla nastavlja radove na zaštiti od zagađenja

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

U Mjesnoj zajednici Mramor započela je druga faza sanacije i održavanja potoka i kanalske mreže, a ovog puta fokus radova usmjeren je na dehidraciju i drenažu korita. Ovim zahvatima značajno se unapređuje zaštita od zagađenja i osigurava stabilniji protok vode kroz naselje.

Iz Grada Tuzle poručuju da su radovi dio kontinuirane strategije poboljšanja životnih uslova i sigurnosti u svim mjesnim zajednicama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je posvećenost lokalne uprave ovim projektima.

“Zajedno gradimo sigurniju, čišću i snažniju Tuzlu”, poručio je Lugavić.

Radove izvodi Grad Tuzla, uz naglasak da se sve aktivnosti provode odgovorno, transparentno i u službi građana.

