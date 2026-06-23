Nastavljena sanacija putne infrastrukture na području Tuzle

Sanacija putne infrastrukture na području Tuzle nastavljena je i u 2026. godini, a radovi se trenutno izvode na nekoliko lokacija u mjesnim zajednicama Slavinovići i Kiseljak.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle navode da se projekti realizuju nakon provedenih procedura javne nabavke i u skladu s potpisanim ugovorima, u okviru programa “Putna infrastruktura I”.

U Mjesnoj zajednici Slavinovići, u dijelu naselja Kolovrat do broja 40, u toku je sanacija i asfaltiranje puta u dužini od 145 metara. Vrijednost radova iznosi 37.570 KM.

Radovi se izvode i u Mjesnoj zajednici Kiseljak. U naselju Lještak sanira se i asfaltira put u dužini od 205 metara, a vrijednost radova je 32.000 KM. U istoj mjesnoj zajednici, u naselju Hasanbašići, radovi se izvode na dionici dugoj 139 metara, vrijednosti 24.260 KM.

Realizacijom ovih projekata poboljšavaju se uslovi za svakodnevno kretanje građana, sigurnost učesnika u saobraćaju i kvalitet putne infrastrukture u ovim dijelovima Tuzle.

Iz nadležne gradske službe ističu da će aktivnosti na sanaciji i unapređenju putne infrastrukture biti nastavljene i u narednom periodu, u skladu s planiranim programima i potpisanim ugovorima.