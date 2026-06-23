Zakon o oružju i municiji TK pred zastupnicima 6. jula

Prijedlog zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona trebao bi se naći na dnevnom redu sjednice Skupštine TK 6. jula 2026. godine.

Ovu informaciju objavio je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, navodeći da će se, između ostalog, pred zastupnicima naći Prijedlog zakona o oružju i municiji TK, zajedno sa amandmanima i prijedlozima koji su usaglašeni.

Mandžić je naveo da je, zbog velikog broja upita ljubitelja i vlasnika oružja, javnost obavijestio o terminu razmatranja ovog zakonskog prijedloga.

“Vjerujem da će usvajanjem ovog zakona biti napravljen značajan iskorak u unapređenju ove oblasti, na zadovoljstvo svih građana i legalnih vlasnika oružja”, naveo je Mandžić.

Prema njegovim riječima, javnost će o svim daljnjim informacijama biti blagovremeno obaviještena.

Očekuje se da će se o prijedlogu zakona, amandmanima i usaglašenim prijedlozima više govoriti tokom sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona zakazane za 6. juli.