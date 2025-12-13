Četiri godine borbe urodile plodom: Cesta Obodnica – Breške – Previle postala regionalna

Nakon gotovo četiri godine kontinuirane borbe i istrajnosti, inicijativa za prekategorizaciju lokalne ceste Obodnica – Breške – Obodnica – Avdibašići – Previle uspješno je realizovana.

Inicijativa je prvi put upućena 22. novembra 2021. godine na 48. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, kada je zastupnik Smajo Mandžić, zajedno sa zastupnikom Slađanom Ilićem, zatražio da se ova saobraćajnica, zbog svog izuzetnog značaja, prekategorizira u viši rang. Riječ je o cesti koja ima važnu ulogu u povezivanju Grada Tuzla sa Srebrenikom i sjeverom države, te predstavlja svojevrsnu zaobilaznicu Tuzle.

Nakon Općih izbora 2022. godine inicijativa je obnovljena, ovaj put zajedno sa zastupnicom Lejlom Vuković. U sklopu aktivnosti, 19. aprila 2023. godine, zajedno sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem, izvršen je obilazak predmetne dionice, gdje je na terenu potvrđena opravdanost zahtjeva i potreba za rekonstrukcijom i unapređenjem ceste.

Dobre vijesti stigle su na 266. vanrednoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 10. decembra 2025. godine, kada je donesena odluka o prekategorizaciji lokalne ceste Dokanj – Breške – Obodnica – Avdibašići – Previle u regionalnu cestu R-459c. Ukupna dužina ove dionice iznosi oko 10 kilometara.

„Četiri pune godine borbe i istrajnosti na ispunjavanju obećanja danas su dale rezultat. Ova cesta ima izuzetan značaj za povezivanje Tuzle sa Srebrenikom i sjeverom države, te predstavlja važnu saobraćajnu zaobilaznicu“, kazao je Smajo Mandžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Mandžić je uputio i riječi zahvalnosti svima koji su doprinijeli realizaciji inicijative: „Zahvaljujemo se zastupniku u Skupštini TK Slađanu Iliću, premijeru TK Irfanu Halilagiću, direktoru Cesta TK Zijadu Omerčiću, kao i premijeru Vlade FBiH i Vladi FBiH, na prepoznavanju značaja podnesene inicijative i pomoći u njenom realizovanju.“

Odluka o prekategorizaciji otvara put za dalja ulaganja, rekonstrukciju i unapređenje sigurnosti saobraćaja na ovoj važnoj saobraćajnici.

