Najveće ulaganje u vodosnabdijevanje u Tuzli u posljednjih 20 godina: Planirano 7 miliona KM za završetak mreže

Usvojena inicijativa: Bez starosnog ograničenja za subvencije vrtića u TK

Tuzla će u narednom periodu imati najveće ulaganje u vodosnabdijevanje u posljednjih 20 godina, čime bi se, nakon izgradnje fabrike vode na Ceriku, trebali stvoriti uslovi za potpuno zaokruživanje sistema i konačno rješavanje problema u dijelu naselja koja još nemaju pristup gradskoj vodovodnoj mreži.

Kako je objavio zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić, riječ je o inicijativi koja je u skupštinsku proceduru upućena i usvojena 23. aprila 2025. godine, a koju su pokrenuli zastupnici Smajo Mandžić i Lejla Vuković. Nakon toga, kroz amandmane na Budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, planirano je izdvajanje 7 miliona KM za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja na području Grada Tuzla.

Mandžić navodi da će se ovim ulaganjima omogućiti nominalno ukidanje redukcija vode, te da će pristup gradskoj vodovodnoj mreži dobiti i stanovnici naselja koja su do sada bila primorana na snabdijevanje putem bunara.

Prema Glavnom projektu, sredstva bi trebala biti usmjerena na izgradnju kompletne potisne i distributivne mreže, pet distributivnih rezervoara i 17 pumpnih stanica.

Kako je navedeno u objavi, radi se o naseljima koja još uvijek nemaju pristup javnom vodovodnom sistemu, među kojima su MZ Lipnica, MZ Dragušnja, MZ Obodnica Gornja, MZ Obodnica Donja, MZ Dobrnja, MZ Breške, MZ Dokanj i MZ Gornja Tuzla.

Mandžić je poručio da je ovo dugogodišnje obećanje koje bi konačno trebalo biti realizovano.

