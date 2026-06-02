Za najbolje učenike, studente i sportiste Grad Tuzla izdvojio 100.000 KM

Grad Tuzla dodijelio je 134 nagrade učenicima, studentima i sportistima sa područja grada koji su ostvarili natprosječne rezultate u obrazovanju, nauci, kulturi i sportu.

Za ovu namjenu iz Budžeta Grada Tuzle izdvojeno je ukupno 100.000 KM, a sredstva su dodijeljena putem Javnog poziva koji je provela Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Nagrade u iznosu od po 800 KM dodijeljene su za 21 učenika generacije osnovnih i srednjih škola. Za 43 studenta koji su u prethodnoj akademskoj godini položili sve ispite sa prosječnom ocjenom najmanje 9,5 dodijeljene su nagrade u iznosu od po 1.200 KM.

Nagrađeno je i 50 učenika koji su osvojili prvo mjesto na zvaničnim međunarodnim takmičenjima iz oblasti kulture, nauke i drugih društvenih oblasti u pojedinačnoj konkurenciji, a njima su dodijeljene nagrade od po 320 KM.

Nagrade su dodijeljene i za 20 sportista koji su, u skladu s Odlukom Sportskog saveza Grada Tuzle, proglašeni najuspješnijim sportistima prethodne godine.

Iz Grada Tuzle navode da je za ovu namjenu u Budžetu za 2026. godinu planirano 100.000 KM, što je za 40.000 KM više u odnosu na prethodne godine.

Dodjelom nagrada Grad Tuzla nastavlja pružati podršku učenicima, studentima i sportistima koji svojim radom, znanjem i rezultatima doprinose promociji grada na domaćem i međunarodnom nivou.

Lista odabranih i odbijenih aplikanata dostupna je na službenoj stranici Grada Tuzle.