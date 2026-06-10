Zukorlić u Tuzli: Razgovarano o jačanju regionalne saradnje

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u Gradskoj upravi Tuzle ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije Usamu Zukorlića.

Posjeta je bila posvećena unapređenju saradnje i povezivanju ljudi, institucija i privrednih subjekata u regionu.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima intenzivnijeg povezivanja u oblastima privrede, turizma, kulture i sporta, kao segmentima koji doprinose ekonomskom razvoju, stvaranju novih prilika za mlade i jačanju međusobnog povjerenja.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj zajedničkih projekata koji bi dodatno povezali gradove, privrednike, sportiste i građane, te doprinijeli stvaranju ambijenta otvorenosti, saradnje i napretka.

Iz Grada Tuzle poručeno je da unapređenje regionalne saradnje doprinosi stabilnosti, povezivanju zajednica i stvaranju novih razvojnih prilika u regionu.