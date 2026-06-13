Na letu iz Tuzle nastalo oduševljenje nakon što je pilot objavio da BiH vodi protiv Kanade

Dok su navijači širom svijeta pratili utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu, posebna atmosfera zabilježena je i na letu iz Tuzle prema Kelnu.

U avionu Wizz Aira zavladalo je oduševljenje nakon što je pilot, negdje iznad Minhena, putnicima saopćio da Bosna i Hercegovina vodi protiv Kanade rezultatom 1:0.

Iako putnici tokom leta nisu imali pristup internetu, vijest o vodstvu Zmajeva brzo se proširila avionom i izazvala aplauze i radost. Među putnicima je bilo i onih koji su nosili dresove i obilježja reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nakon kapetanove objave uslijedilo je još jedno iznenađenje. Putem razglasa u avionu puštena je pjesma Halida Bešlića, što je dodatno podiglo atmosferu i pretvorilo let u navijačko slavlje na nekoliko hiljada metara visine.

Putnici su pjesmu dočekali aplauzima, osmijesima i zajedničkim pjevanjem, a video koji se širi društvenim mrežama pokazuje koliko je emocija izazvao nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj fudbalskoj smotri.

Podsjetimo, Zmajevi su na kraju osvojili vrijedan bod protiv domaćina Kanade, odigravši 1:1 u prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Izabranike Sergeja Barbareza sada očekuje novi izazov. Narednu utakmicu igraju 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu završiti 24. juna u Seattleu susretom protiv Katara.