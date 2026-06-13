Civilna zaštita TK: Vatrogasci intervenisali u Tuzli i Živinicama

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježene su dvije intervencije vatrogasnih jedinica na gašenju požara, saopćeno je iz Civilne zaštite TK.

Prema hidrometeorološkim podacima HMS Bukovčić Tuzla, jutros u 8 sati temperatura je iznosila 15 stepeni, vlažnost zraka 71 posto, a pritisak 988 hPa.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 197,88 metara nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za jedan centimetar, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,00 m3/s.

Vatrogasne jedinice su, pored nekoliko tehničkih intervencija, imale dvije intervencije na gašenju požara. Na području Tuzle, na adresi Orašje 60, došlo je do požara na električnim instalacijama privatnog stambenog objekta, dok je na području Živinica, u naselju Đurđevik, gorio pomoćni objekat.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni. U protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.