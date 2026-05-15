Pripadnici PVJ Kalesija učestvuju na Međunarodnom takmičenju “Croatia Rescue Challenge”

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija učestvuju na Međunarodnom takmičenju „Croatia Rescue Challenge 2026“ koje se održava u Splitu, a predstavljaju jednu od tri ekipe iz Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom događaju.

Na takmičenju učestvuje ukupno 28 ekipa, a vatrogasci iz Kalesije svoje znanje, brzinu i vještine demonstrirat će kroz realistične scenarije spašavanja povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama, gdje svaka sekunda i svaka odluka mogu značiti razliku između života i smrti.

Pored ekipe iz Kalesije, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i timovi iz Tuzle i Prijedora.

– Na ovom prvenstvu želimo pokazati profesionalizam, timski duh i spremnost naših vatrogasaca, ali i steći nova iskustva i znanja od kolega iz drugih zemalja – kazao je komandir PVJ Kalesija Denis Baručić.

Takmičenje spašavanja u saobraćaju (Extrication Challenge) osmišljeno je tako da vatrogasni timovi spašavaju dvije povrijeđene osobe iz vozila učesnika saobraćajne nesreće, prema unaprijed pripremljenim scenarijima i pravilima spašavanja. Scenariji se izvlače neposredno prije nastupa kako bi situacije bile što realnije i zahtjevnije za takmičare.

Učesnike ocjenjuje šest međunarodnih sudija iz Svjetske spasilačke organizacije WRO (World Rescue Organization), koji prate brzinu, koordinaciju, sigurnost i efikasnost spasilačkih timova.