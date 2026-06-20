Vatrogasci u TK gasili požare u Gradačcu, Lukavcu, Tuzli i Banovićima

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su, pored nekoliko tehničkih intervencija, imale i pet intervencija na gašenju požara, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Prema izvještaju o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, za 20. juni 2026. godine u 8 sati, požari su zabilježeni na području Grada Gradačac, Grada Lukavac, Grada Tuzla i općine Banovići.

Na području Grada Gradačac, u naselju Međiđa Donja, gorjelo je nisko rastinje i dio lagerovanog građevinskog materijala. Na području Grada Lukavac, u naselju Huskići, vatrogasci su gasili požar na divljoj deponiji smeća.

Tuzlanski vatrogasci imali su dvije intervencije. U naselju Desetine gorjela je divlja deponija smeća, dok je u ulici A. i F. Herljevića došlo do požara u stanu u stambenoj zgradi.

Na području općine Banovići vatrogasci su intervenisali na starom odlagalištu kopa Garići, gdje je također došlo do požara.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Prema hidrometeorološkim podacima HMS Bukovčić Tuzla, jutros je temperatura iznosila 20 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka bila je 75 posto, dok je pritisak iznosio 987 hPa.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 197,82 metra nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je niži za dva centimetra. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,00 m3/s.

U protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, saopćeno je iz Civilne zaštite TK.