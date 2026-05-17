Civilna zaštita TK: Reaktivirana dva klizišta u Tuzli

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježena su dva požara i reaktivacija dva klizišta u Tuzli, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Prema podacima HMS Bukovčić Tuzla, jutros je izmjerena temperatura od devet stepeni, vlažnost zraka iznosila je 95 posto, pritisak 973 hPa, dok je količina padavina iznosila 32,4 litra po metru kvadratnom.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,39 metara nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je niži za 15 centimetara, a ukupan ispust na brani Modrac iznosi 27,75 metara kubnih u sekundi.

PVJ Gradačac imala je intervenciju u ulici Branilaca grada, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo. U gašenju požara učestvovala su tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Vatrogasci PVJ Kalesija intervenisali su u naselju Prnjavor, gdje su na divljoj deponiji gorjele stare gume.

Na području Tuzle došlo je do reaktivacije dva klizišta u naselju Kovačica. Kod jednog klizišta evidentirano je potonuće zemlje od 1,27 metara i dubina od 71 centimetar, dok je kod drugog zabilježeno potonuće od 138 centimetara i dubina od 68 centimetara.