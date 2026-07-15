Potvrđena optužnica za oružanu pljačku zlatare u Kalesiji i pokušaj ubistva policajaca

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Velemira Gordeljevića (53) iz Osmaka (Zvornik) zbog postojanja osnovane sumnje da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništvo, u sticaju sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva.

Optužnicom se Gordeljević tereti da je 19. novembra 2025. godine, zajedno sa još dvije osobe, nakon prethodnog dogovora, izvršio oružano razbojništvo u zlatarskoj radnji u Kalesiji, pri čemu je, uz prijetnju vatrenim oružjem, od vlasnika oduzet zlatni i srebrni nakit ukupne vrijednosti od oko 76.000 KM. Tokom bijega, nakon izvršenog razbojništva, optuženi je ozbiljno prijetio policijskim službenicima i drugim osobama, te je iz vatrenog oružja, u namjeri da ih ubije, u više navrata pucao prema dvojici policijskih službenika dok su obavljali poslove sigurnosti i hapšenja izvršilaca krivičnog djela, U razmjeni vatre jedan od učesnika razbojništva je smrtno stradao, dok su optuženi i još jedna osumnjičena osoba pobjegli i potom zapalili vozilo koje su koristili prilikom izvršenja krivičnih djela.

Kantonalni sud Tuzla je na prijedlog postupajućeg tužioca Gordeljeviću produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Još jedna osumnjičena osoba u ovom predmnetu se nalazi u bjekstvu i za njim je u toku potraga i raspisana je potjernica. Njemu je Kantonalni sud u Tuzli odredio mjeru pritvora odmah nakon lišenja slobode.