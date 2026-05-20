Kalesija: Privremena obustava saobraćaja u centru povodom Dana općine

Povodom obilježavanja 23. maja – Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija, u centru Kalesije 22. i 23. maja 2026. godine bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja.

U petak, 22. maja, od 06:00 do 16:00 sati, zbog održavanja manifestacije „Sportske igre mladih“, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Ulici Patriotske lige, na dionici od skretanja prema JZU Dom zdravlja Kalesija do izlaza na magistralni put kod zgrade Općine i MSŠ Kalesija.

Također, saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici žrtava genocida u Srebrenici, od zgrade Općine do kružnog toka.

Iste ulice bit će zatvorene i u subotu, 23. maja, u periodu od 09:00 do 18:30 sati, zbog centralnog obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine.

Iz nadležnih službi pozivaju građane i stanare da na vrijeme uklone parkirana vozila kako bi se aktivnosti mogle nesmetano odvijati.

Za provođenje odluke zadužena je Služba za komunalne poslove, civilnu zaštitu i vatrogastvo u saradnji s Policijskom stanicom Kalesija.