Eko akcija u Kalesiji okupila mlade: Učenici i volonteri čistili Kalesiju i sadili nova stabla

U sklopu obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija, danas je održana ekološka akcija pod nazivom „U susret Danu općine“.

Akciju su organizovali Općina Kalesija, Udruženje „Eko zeleni“ TK i Udruženje mladih „Trik“, a aktivnosti su realizirane na tri lokacije na području općine. Učesnici su čistili uži dio Kalesije, izletište Pješavica u Gornjim Petrovicama i izletište Paljevina u Saračima, a u centru grada zasađena su i dva ukrasna drveta.

Predsjednik Udruženja „Eko zeleni“ TK prof. dr. Muhamed Omerović istakao je da ga posebno raduje što je ekološka akcija uvrštena u program obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija.

„Moram pohvaliti načelnika jer je u program obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine uvrštena i jedna ekološka akcija. Pozivam i druge općine i gradove u Bosni i Hercegovini da slijede primjer Kalesije“, kazao je Omerović.

Dodao je da su najmlađi učesnici zasadili dva nova stabla, koja će ostati trajni podsjetnik na današnje druženje i zajednički rad.

„Naši mališani zasadili su dva nova stabla, a oni će ih i njegovati kako bi bila svjedok današnjeg okupljanja i ove akcije“, istakao je Omerović.

U ime općinskog načelnika prisutnima se obratila Meliha Džaferović, pomoćnica načelnika u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti. Naglasila je da Općina Kalesija kontinuirano podržava aktivnosti usmjerene na očuvanje okoliša, ali i razvijanje svijesti o volontiranju i ljubavi prema prirodi.

Doprinos akciji dali su učenici različitih uzrasta, kao i članovi Koordinacije boračkih udruženja. Oni su poručili da će zajedno s mladima brinuti o zasađenim sadnicama, ističući njihov značaj za očuvanje životne sredine i stvaranje zdravijeg okruženja.

Nakon aktivnosti u centru Kalesije, na izletištu Paljevina u Saračima organizovano je zajedničko druženje svih učesnika. Tom prilikom prof. dr. Muhamed Omerović održao je ekološki čas, a najmlađim učesnicima uručeni su „Eko vodiči“ i zahvalnice Udruženja „Eko zeleni“ TK.