Emotivni trenuci u Torontu: Aleksandar Gajić izveo himnu Bosne i Hercegovine

Aleksandar Gajić izveo je večeras himnu Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu pred početak utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Bio je to jedan od najemotivnijih trenutaka uoči susreta, koji su bh. reprezentativci i navijači dočekali s posebnim ponosom. Zmajevi su na terenu stajali ponosni svjesni značaja nastupa Bosne i Hercegovine na velikoj svjetskoj sceni.

Brojni navijači iz domovine i dijaspore pružili su snažnu podršku bh. reprezentaciji pred početak duela s domaćinom Kanadom.

Utakmica Kanada – Bosna i Hercegovina igra se od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.