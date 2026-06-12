VSTV BiH izrekao disciplinske mjere sudijama koji nisu prijavili imovinu

VSTV BiH izrekao je disciplinske mjere sudijama koji nisu prijavili imovinu u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Tokom sjednice održane 2. i 3. juna 2026. godine, VSTV BiH donio je konačne disciplinske odluke u tri predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija, a svi predmeti odnosili su se na neprijavljivanje imovine.

Iz VSTV-a BiH navode da su nosioci pravosudnih funkcija naknadno, tokom disciplinskog postupka, dostavili popunjene izvještaje o imovini i interesima, ali nakon propisanog roka.

Disciplinske mjere odnose se na smanjenje plata za 40 posto u periodu od 10, odnosno 12 mjeseci. Iz VSTV-a BiH poručuju da je time poslana jasna poruka o opredijeljenosti ove institucije za očuvanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe.

Odlukom VSTV-a BiH, sudiji Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Veliboru Milićeviću izrečena je disciplinska mjera smanjenja plate za 40 posto na period od 12 mjeseci.

Sutkinji Osnovnog suda u Banjaluci Dubravki Vidović izrečena je disciplinska mjera smanjenja plate za 40 posto na period od 10 mjeseci.

Također, odlukom Drugostepene disciplinske komisije, sutkinji Općinskog suda u Visokom Amiri Merdić izrečena je disciplinska mjera smanjenja plate za 40 posto na period od 10 mjeseci.

Iz VSTV-a BiH ističu da su Ured disciplinskog tužioca, prvostepene i drugostepene disciplinske komisije, kao i VSTV BiH u cjelini, u kratkom roku donijeli disciplinske mjere u ovim predmetima.