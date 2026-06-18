Položen kamen temeljac za novu zgradu Općinskog suda u Lukavcu

U Lukavcu je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Općinskog suda, čime je i zvanično počela realizacija jednog od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona.

Nova zgrada trebala bi osigurati savremene uslove za rad pravosudnih institucija, ali i građanima omogućiti brži i efikasniji pristup pravdi. Projekat se finansira sredstvima Budžeta Tuzlanskog kantona, a njegova vrijednost iznosi gotovo sedam miliona konvertibilnih maraka.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je odluka o ulaganju donesena nakon analiza koje su pokazale da je postojeća zgrada Općinskog suda u Lukavcu među najlošijima po kvalitetu.

„Postojeća zgrada je prvobitno građena kao starački dom i nikada nije bila namijenjena za potrebe pravosudne institucije. Kao takva ne može odgovoriti zahtjevima savremenog suda“, kazao je Halilagić.

Predsjednik Općinskog suda u Lukavcu Fikret Mujkić naglasio je da će novi objekat biti izgrađen prema standardima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH te da će sadržavati sve potrebne kapacitete koje postojeći sud nema.

„Nova zgrada imat će posebne prostorije za zaštićene svjedoke, pritvorske prostorije i druge sadržaje koji će prije svega koristiti građanima. Sve to do sada nismo imali, iako smo i u takvim uslovima obavljali svoj posao“, rekao je Mujkić.

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević poručila je da je osnovni cilj projekta unaprijediti pristup pravdi za građane i osigurati bolje uslove rada za zaposlene.

„Naš primarni cilj je da građani Lukavca imaju brži, efikasniji i adekvatniji pristup pravdi, a uposlenici ove pravosudne institucije što kvalitetnije uslove za rad“, istakla je Marošević.

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović ocijenila je da nova zgrada predstavlja važan iskorak u jačanju pravosudnog sistema i potvrdu opredijeljenosti kantonalnih vlasti za ulaganje u javne institucije.

„Nova zgrada Općinskog suda u Lukavcu treba predstavljati instituciju kakvu mora imati svako savremeno i pravedno društvo. Ovo je dokaz da Skupština i Vlada Tuzlanskog kantona kontinuirano ulažu u razvoj pravosudnog sistema na korist svih građana“, kazala je Mijatović.

Izgradnjom novog objekta Lukavac će prvi put dobiti namjenski građenu zgradu suda, koja bi trebala značajno unaprijediti rad pravosudnih institucija i kvalitet usluga koje pružaju građanima.