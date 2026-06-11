Premijer Halilagić čestitao Dan dobitnika najvećih ratnih priznanja

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku povodom obilježavanja Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja.

U čestitki je, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime, dobitnicima najvećih ratnih priznanja uputio izraze zahvalnosti za hrabrost, požrtvovanost i doprinos u najtežim trenucima historije Bosne i Hercegovine.

Halilagić je istakao da su njihova djela i žrtva očuvali temelje slobode, dostojanstva i zajedništva, na kojima se danas gradi mirnija i sigurnija budućnost.

Naglasio je i da se, obilježavanjem ovog dana, odaje priznanje ne samo herojskim djelima, nego i vrijednostima odgovornosti, časti i ljubavi prema domovini.

Premijer TK poručio je da žrtva dobitnika najvećih ratnih priznanja ne smije biti zaboravljena, te da je obaveza društva prenositi istinu o njihovim podvizima mladim generacijama i njegovati kulturu sjećanja.