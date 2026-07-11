Halilagić iz Potočara: Sjećanje na Srebrenicu trajna je obaveza svih generacija

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prisustvovao je u Memorijalnom centru Potočari obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivnoj dženazi za deset identificiranih žrtava.

Odajući počast ubijenim Bošnjacima zajedno s porodicama žrtava, preživjelima i brojnim domaćim i međunarodnim zvaničnicima, Halilagić je poručio da je očuvanje istine o genocidu trajna obaveza društva.

Istakao je da je neophodno prenositi istinu budućim generacijama te se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju negiranja i relativizacije sudski utvrđenih činjenica.

Osvrnuvši se na učešće u Maršu mira, naglasio je da hod stazama kojima su prolazili Srebreničani predstavlja snažan podsjetnik na cijenu mira, slobode i ljudskog dostojanstva.

Poručio je da Srebrenica nije samo mjesto tuge, već trajna opomena čovječanstvu i moralna obaveza da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona naveli su da će i dalje podržavati aktivnosti koje njeguju kulturu sjećanja, čuvaju istinu o genocidu te pružaju podršku preživjelim žrtvama i porodicama ubijenih.