Godišnjica genocida u Srebrenici obilježena i u Dubrovniku, bijeli ljiljani spušteni u more

Godišnjica genocida u Srebrenici obilježena je danas i u Dubrovniku, gdje su građani mirnom šetnjom i bacanjem bijelih ljiljana u more odali počast žrtvama.

Šetnju sjećanja organizirali su Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Dubrovnika.

Učesnici su krenuli od Velike Onofrijeve fontane, prošli Stradunom, a okupljanje je završeno u starom Portu. S mula su u more spušteni bijeli ljiljani kao simbol sjećanja na ubijene u genocidu u Srebrenici.

Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici održano je istog dana kada su u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ukopani posmrtni ostaci deset žrtava.

U Potočarima je prethodno održana komemoracija, dok su se u podne u Sarajevu oglasile sirene. Brojni građani zaustavili su automobile i na trenutak prekinuli svakodnevne obaveze kako bi odali počast žrtvama.