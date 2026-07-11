Bećirović u Potočarima: Srebrenica je univerzalna opomena čovječanstvu

Srebrenica je univerzalna opomena čovječanstvu, poručio je danas u Potočarima predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima.

Obraćajući se porodicama žrtava, preživjelima i učesnicima komemoracije, Bećirović je naglasio da je trajna obaveza iskazivati poštovanje prema ubijenima i čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine.

Podsjetio je da su najviši sudovi Ujedinjenih nacija pravosnažno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, ističući da masovne egzekucije nisu bile posljedica spontanog nasilja, nego unaprijed pripremljenog i organizovanog zločina.

Prema njegovim riječima, genocid su počinile Vojska i policija Republike Srpske, postupajući prema naredbama tadašnjeg političkog rukovodstva, dok su u zločinima učestvovale i policijske jedinice iz Srbije.

Bećirović je podsjetio i na presudu Međunarodnog suda pravde, prema kojoj je Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida jer nije spriječila genocid u Srebrenici.

Govoreći o ulozi međunarodne zajednice tokom rata u Bosni i Hercegovini, kao ključne greške izdvojio je embargo na uvoz oružja, popuštanje zahtjevima agresora, pokušaje izjednačavanja krivice, zagovaranje etničkih podjela i uspostavljanje sigurnih zona koje nisu pružile zaštitu stanovništvu.

„Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo, a pravde ima samo ako se za nju borimo“, poručio je Bećirović.

Dodao je da istinu o genocidu potvrđuju presude međunarodnih sudova, Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o 11. julu, spomenik „Cvijet Srebrenice“ u sjedištu UN-a u New Yorku, kao i brojni memorijali i programi posvećeni očuvanju sjećanja.

Bećirović je na kraju poručio da Srebrenica nije samo bosanskohercegovačka rana, nego planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora odgovoriti pravovremeno i odlučno.