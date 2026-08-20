Turković ponovo prozvala Bećirovića i Konakovića zbog 818 kilograma kokaina

818 kilograma kokaina, najveća količina kokaina zaplijenjena u jednom slučaju u Danskoj, ponovo je povod za reakciju bivše ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković, koja je prozvala Denisa Bećirovića i aktuelnog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog, kako tvrdi, izostanka odgovora o slučaju u kojem se spominje i službeni vozač Ambasade BiH u Danskoj.

Turković navodi da je prošlo 14 dana otkako je javno postavila pitanja u vezi sa slučajem, te tvrdi da Bećirović i Konaković i dalje nisu odgovorili na pitanja o mogućoj odgovornosti institucija i okolnostima koje se odnose na Ambasadu BiH u Danskoj.

U fokusu njene nove objave su dijelovi dokumentacije iz danskog sudskog postupka. Turković navodi da se u presudi spominje da se službeni vozač Ambasade 14. marta 2024. godine u prostorijama Ambasade sastao sa svojim sinom, jednim od optuženih u predmetu, i još jednom osobom, neposredno prije događaja povezanih sa pokušajem preuzimanja kokaina.

Zbog toga od bh. institucija traži odgovore o tome šta se događalo u diplomatskom predstavništvu i jesu li službeni resursi Ambasade na bilo koji način korišteni u događajima koje je istraživalo dansko pravosuđe.

Turković je posebno prozvala Konakovića, pitajući zašto, prema njenim tvrdnjama, nije pokrenuta interna provjera unutar Ministarstva vanjskih poslova BiH i zašto javnosti nisu ponuđeni odgovori o okolnostima zapošljavanja i rada službenog vozača.

U objavi se poziva i na dijelove sudskog postupka prema kojima je službeni vozač prevozio sina i još jednog optuženog iz Danske prema Njemačkoj. Turković tvrdi da ti detalji otvaraju dodatna pitanja o njegovoj ulozi, ali je važno naglasiti da je 61-godišnji muškarac u ovom predmetu oslobođen optužbi.

Danska Nacionalna jedinica za posebni kriminal zvanično je saopćila da su 28-godišnji i 40-godišnji muškarac 30. oktobra 2025. osuđeni na po 16 godina zatvora zbog pokušaja krijumčarenja 818 kilograma kokaina, dok je treći, 61-godišnji optuženi, oslobođen. Sud je utvrdio da je kokain u martu 2024. godine bačen s kontejnerskog broda u Kattegatu, ali ga grupa nije uspjela preuzeti na moru, nakon čega je droga završila na obali zaljeva Sejerø. Riječ je o najvećoj zapljeni kokaina u Danskoj.

Turković sada od Bećirovića i Konakovića traži da javnosti odgovore šta su institucije Bosne i Hercegovine poduzele nakon što su detalji slučaja postali poznati, te postoji li interna provjera događaja povezanih s radom Ambasade BiH u Danskoj.