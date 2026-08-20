Ahmedhodžić pred povratkom u Englesku: Feyenoord prihvatio ponudu Burnleyja

Ahmedhodžić pred transferom u Burnley nakon što je Feyenoord prihvatio ponudu engleskog kluba za 27-godišnjeg bh. defanzivca, prenosi Sky Sports.

Prema posljednjim informacijama, Burnley i Feyenoord postigli su dogovor o transferu, dok je prije zvanične potvrde ostalo da se završe još pojedini detalji.

Ahmedhodžić bi se tako nakon samo godinu dana provedenih u Nizozemskoj mogao vratiti u Englesku i Championship, takmičenje koje dobro poznaje iz vremena provedenog u Sheffield Unitedu.

Za bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine interes su pokazivali i Southampton te Sheffield United, koji je želio vratiti nekadašnjeg defanzivca na Bramall Lane. Burnley je, međutim, posljednjih dana intenzivirao pregovore i napravio konkretan korak prema realizaciji transfera.

Nakon jedne sezone napušta Feyenoord?

Ahmedhodžić je u Feyenoord stigao u augustu 2025. godine upravo iz Sheffield Uniteda, a sa nizozemskim klubom potpisao je ugovor do ljeta 2029. godine. Tokom prošle sezone upisao je 26 ligaških nastupa za ekipu iz Rotterdama.

Feyenoord je, prema ranijim informacijama engleskih medija, za njegov odlazak tražio oko četiri miliona funti, odnosno približno 4,7 miliona eura.

Ukoliko transfer bude završen, Ahmedhodžić pred transferom u Burnley otvorit će novo poglavlje karijere na Ostrvu, gdje je već ostavio dubok trag nastupajući za Sheffield United u Championshipu i Premier ligi.

Ahmedhodžić je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 24 utakmice i postigao jedan pogodak, prije nego što je 2024. godine okončao reprezentativnu karijeru.

Zvanična potvrda transfera iz Burnleyja i Feyenoorda još se čeka, pa se transfer Ahmedhodžića u Burnley u ovom trenutku smatra dogovorenim između klubova, ali ne i formalno završenim.