Počinju Mediteranske igre: BiH predstavlja 76 sportista

Zastava Bosne i Hercegovine podignuta je u Tarantu uoči početka XX Mediteranskih igara Taranto 2026, na svečanoj ceremoniji održanoj sinoć na Trgu zastava u Mediteranskom selu.

Ceremoniji su prisustvovali generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Antonio Tomić, šef Misije BiH Said Fazlagić, njegova zamjenica Dejana Planinčić i članica delegacije Lana Grgić.

Prisutni su bili i predstavnici bh. sportista koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u odbojci, boksu, boćanju, biciklizmu i plivanju.

U ime domaćina delegaciji Bosne i Hercegovine dobrodošlicu je poželjela načelnica Mediteranskog sela Alessia Maurelli, uz želju da sportisti Igre provedu u duhu poštovanja, prijateljstva i sportskog zajedništva.

BiH u Tarantu sa 76 sportista

Svečanost je upotpunjena intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, čime je simbolično obilježeno prisustvo bh. delegacije na ovogodišnjim Mediteranskim igrama.

Nakon ceremonije uslijedila je razmjena prigodnih poklona između šefa Misije Bosne i Hercegovine Saida Fazlagića i predstavnika domaćina.

Delegacija Bosne i Hercegovine u Tarantu broji ukupno 111 članova. Među njima je 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, šest bh. sudija, dok operativni i medijski tim čine četiri uposlenika Olimpijskog komiteta BiH.