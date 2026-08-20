MI-BOSPO dobio Zlatnu značku za najviše standarde zaštite klijenata

MI-BOSPO dobio je Zlatnu značku za zaštitu klijenata, najviši nivo međunarodnog priznanja kojim se potvrđuje primjena standarda odgovornog i transparentnog poslovanja u oblasti mikrofinansiranja.

Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo MI-BOSPO uspješno su završili proces međunarodne certifikacije poslovnih praksi, a priznanje je dodijeljeno nakon nezavisne procjene koju je provela italijanska agencija MicroFinanza Rating, specijalizovana za oblast inkluzivnih finansija i mikrofinansiranja.

Certifikacijom je potvrđeno da MI-BOSPO ispunjava standarde zaštite klijenata definisane Univerzalnim standardima za upravljanje društvenim i okolišnim učinkom.

Tokom procjene analizirane su politike, procedure i svakodnevne poslovne prakse, uključujući način upravljanja, odnos prema klijentima, transparentnost, etičko postupanje, društveni i okolišni uticaj te kvalitet finansijskih usluga.

Priznanja i za društvenu i okolišnu odgovornost

MI-BOSPO je dobio i ocjene za društvenu i okolišnu odgovornost. Mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO dodijeljena je ocjena A, dok je Mikrokreditno društvo dobilo ocjenu BB+.

Direktor MKF MI-BOSPO Safet Husić kazao je da priznanje predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, ali i obavezu za daljnje unapređenje usluga.

„Odgovorno finansiranje nije samo standard koji ispunjavamo, ono je sastavni dio načina na koji poslujemo već tri decenije. Zlatna značka za zaštitu klijenata dodatno potvrđuje da u središtu našeg poslovanja ostaju ljudi kojima pružamo finansijske usluge“, istakao je Husić.

Direktorica MKD MI-BOSPO Sandra Bećirović navela je da je za društvo, koje posluje od 2024. godine, ovo prvi proces certifikacije u oblasti zaštite klijenata.

Istakla je da Zlatna značka i ocjena za socijalno-okolišne politike predstavljaju važnu potvrdu dosadašnjeg rada i opredijeljenosti za odgovorno poslovanje od samog početka.

Certifikacija uz podršku EFSE-a

Proces certifikacije realizovan je uz finansijsku podršku European Fund for Southeast Europe, EFSE, koji kroz svoje aktivnosti podržava razvoj odgovornih i održivih finansijskih institucija u regionu.

Iz MI-BOSPO-a navode da je Zlatna značka za zaštitu klijenata posebno značajna jer predstavlja najviši nivo priznanja u ovoj oblasti i potvrđuje posvećenost transparentnosti, zaštiti interesa klijenata i izgradnji dugoročnih odnosa zasnovanih na povjerenju.

MI-BOSPO je prva osnovana mikrokreditna organizacija u Bosni i Hercegovini, a Zlatna značka za zaštitu klijenata dolazi u godini u kojoj obilježava tri decenije poslovanja.