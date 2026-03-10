Priznanja za tuzlansku Hitnu pomoć: Zlatna značka za dr. Kulugliju Memišević

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite dodijeljena su priznanja predstavnicima Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla za njihov doprinos sistemu zaštite i spašavanja.

Rukovoditeljici Službe zaštite i spašavanja Grada Tuzle, Službe za hitnu medicinsku pomoć, dr. Lejli Kulugliji Memišević, dodijeljena je „Zlatna značka“. Ovo priznanje uručeno joj je za izuzetnu profesionalnost, ličnu odgovornost i značajne rezultate u jačanju sistema zaštite i spašavanja.

U obrazloženju je istaknuto da je dr. Kuluglija Memišević kroz neposredno rukovođenje i aktivno učešće u brojnim akcijama pokazala visok stepen odgovornosti, odlučnosti i profesionalne hrabrosti, posebno u situacijama koje zahtijevaju brzo donošenje odluka i djelovanje pod pritiskom, s ciljem zaštite života i zdravlja građana.

Priznanje je dobila i Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, kojoj je dodijeljena „Pisana pohvala“. U ime službe priznanje je preuzela glavna sestra, diplomirana medicinska sestra Selma Agić.

Kako je navedeno, posebno je istaknut doprinos službe u koordinaciji medicinskog zbrinjavanja tokom intervencija, čime je unaprijeđena efikasnost akcija zaštite i spašavanja. Naglašeno je i da su profesionalnim i odgovornim pristupom omogućili pravovremenu medicinsku pomoć unesrećenim osobama, čime je doprinijeto smanjenju posljedica nesreća i spašavanju ljudskih života.