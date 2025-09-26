U vozilu Hitne pomoći rođen zdrav dječak uz pomoć dežurne ekipe

Jasmina Ibrahimović

U noći 25. septembra 2025. godine, tačno u 00.10 sati, u sanitetskom vozilu Službe hitne medicinske pomoći na svijet je došao zdravi dječak. Porod je uspješno obavljen uz stručnu pomoć dežurne ekipe hitne pomoći u sastavu dr. Lejla Spahić, dr. Belmin Kušljugić, medicinski tehničar Zlatko Urošević, medicinski tehničar Almir Mujkić i medicinska sestra Jasmina Čeliković.

Iz Službe hitne medicinske pomoći ističu da su ponosni na svoje mlade ljekare i tehničare, koji su i ovaj put pokazali spremnost i profesionalizam u najzahtjevnijim situacijama. “Naše uzdanice, mladi ljekari, uvijek su spremni i za najveće izazove”, poručili su.

Upućene su i čestitke sretnim roditeljima, uz poruku da je svaki novi život koji dođe na svijet razlog za radost i ponos.

