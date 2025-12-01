Još jedna beba rođena u sanitetskom vozilu na putu ka UKC Tuzla

U jutarnjim satima na području Lukavca dogodio se još jedan neuobičajen, ali sretan porođaj u sanitetskom vozilu koje je prevozilo trudnicu prema Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Nakon slučaja iz augusta, ovo je drugi put u kratkom periodu da beba na svijet dolazi prije nego što ekipa Hitne pomoći uspije stići do bolnice.

Poziv za hitan transport stigao je u ranim jutarnjim satima, ali put do porodilišta potrajao je duže nego što je porođaj mogao čekati. U sanitetskom vozilu, u pokretu, počeo je trud koji je ubrzo prerastao u hitan porod, a medicinski tim donio je odluku da se sve obavi na licu mjesta.

Doktorica Irma Dervišević iz Tuzle, medicinski tehničar Zlatan Turkić i vozač saniteta Mahir Suljić pokazali su izuzetnu profesionalnost i prisebnost, uspješno obavljajući porod u teškim okolnostima. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, majka i novorođeni dječak prošli su kroz ovaj trenutak bez komplikacija i odmah nakon toga prevezeni su u UKC Tuzla, gdje su predati u dalju medicinsku njegu.

Prema dostupnim informacijama, i majka i beba su stabilno, a današnji događaj još jednom je pokazao koliko važnu ulogu imaju medicinski timovi na terenu u trenucima kada život ne čeka dolazak u bolnicu.